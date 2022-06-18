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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Живой трофей". ВСУ взяли в плен пилота сбитого в Донецкой области Су-25 оккупантов – 72-я бригада

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Военные 72-й ОМБр сбили Су-25 российских оккупантов из ПЗРК "Игла" (фото иллюстративное)
Военные 72-й ОМБр сбили Су-25 российских оккупантов из ПЗРК "Игла" (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Пилот сбитого 18 июня в Донецкой области российского военного самолета Су-25, который смог катапультироваться, взят в плен украинскими военными.

Об этом сообщается в Telegram 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться. Мужчина жив, у него травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", – отмечается в сообщении.

Как видно на видео, мужчина похрамывая идет в сопровождении украинских военнослужащих.

Военные 72-й ОМБр сбили российский Су-25 из ПЗРК "Игла".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 18 июня потери российских оккупантов достигли около 33 350 военных, а также 216 самолетов.

Теги: Россия, Украина, самолет, крушение, плен, ВСУ, травма, ПЗРК, война России против Украины, пилот, российские оккупанты
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