"Живой трофей". ВСУ взяли в плен пилота сбитого в Донецкой области Су-25 оккупантов – 72-я бригада

Об этом сообщается в Telegram 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться. Мужчина жив, у него травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", – отмечается в сообщении.

Как видно на видео, мужчина похрамывая идет в сопровождении украинских военнослужащих.

Военные 72-й ОМБр сбили российский Су-25 из ПЗРК "Игла".

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