Арестович об освобождении Херсона от оккупантов: Город уже виден в прицел

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм – единственный, который осталася на правом берегу в Херсоне, – перейдя Ингулец, сделали на протяжении 50 км систему районов обороны и удерживают их благополучно. Российским войскам, несмотря на почти двухнедельные попытки, не удалось их выбить. А это очень серьезные основания для освобождения Херсона в будущем. Херсон уже виден в прицел и бинокли. Уже проступают дома – все четко. 15 км [до него]", – сказал Арестович.

При этом он призвал не рассчитывать, что город освободят прямо завтра, "потому что война так устроена, что 15 км можно идти год, но тем не менее это близко".

Арестович предположил, что операция по освобождению областного центра может состояться только после получения Украиной необходимого западного оружия.

"Вернуть его будет можно тогда, когда мы получим в распоряжение средства дальнобойной артиллерии и реактивные ракетные системы типа HIMARS, которые позволят нам решить проблему снабжения правобережного плацдарма российских войск, перекрыв надежно поставки оттуда и возможность наносить удары по скоплению войск. [Ракетные комплексы] HIMARS должны прийти, M270... – напомнил советник руководителя Офиса президента. – Проблема этого плацдарма в том, что его снабжение висит на двух нитках: Каховская дамба и Антоновский мост. Они будут в пределах поражения очень надежного HIMARS. Любые попытки снабжать и закрепляться – это [будет] большая проблема [для оккупационных войск]. Их можно пресечь, такая возможность существует, поэтому освобождение Херсона – конкретная реальна задача".

При этом Арестович подчеркнул, что он только рассуждает о перспективах и возможностях, а не раскрывает планы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Тут же надо еще смотреть, какие планы у Генерального штаба. Потому что мы с вами сейчас говорим узко, а они же видят всю перспективу. Какие задачи они будут решать, нам неизвестно, известно только им", – сказал советник.

В целом, рассказал Арестович, под оккупацией сейчас находится почти вся Херсонская область, кроме ее северной части. Оккупанты репрессируют местное население и организовали в регионе несколько пыточных учреждений.

"Из неприятных новостей – там они пытаются установить такой, "русскомирный", режим. Еще в середине апреля было известно про две "микроБучи" в Херсонской области, то есть две деревни, где были массовые расправы, и есть оперативные данные про три пыточные тюрьмы, похожие на микро-"Изоляцию" ("Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. – "ГОРДОН"). Количество жертв там достигало сотни. Они пытаются репрессировать население. Там есть проблемы социального, экономического порядка... Из хороших новостей – из 250 тыс. населения [Херсона] пришло получать российские паспорта всего 23 человека. И это несмотря на всю пропаганду, списание долгов и все эту систему стимуляции, которую они пытались применить", – рассказал Арестович.

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