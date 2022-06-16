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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Германии рассказала, какие РСЗО страна передаст Украине

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ФРГ передаст Украине три системы
ФРГ передаст Украине три системы
Фото: EPA

Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня (MLRS) M270. Об этом говорится в совместном заявлении министерств обороны США, Великобритании и Германии, опубликованном 15 июня на сайте Пентагона.

"Соединенные Штаты, Великобритания и Германия твердо намерены поддерживать Украину в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на регион Донбасса, где она ведет систематические ракетно-артиллерийские обстрелы дальнего действия как по оборонительным украинским военным позициям, так и по гражданской инфраструктуре. Чтобы помочь Украине защитить своих граждан и суверенную территорию, США, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS). Украина специально запросила эту возможность, которая позволит Вооруженным силам Украины поражать силы вторжения точным огнем на расстоянии примерно 70 км", – заявили представители оборонных ведомств.

1 июня США объявили, что передадут Украине четыре РСЗО HIMARS (M142) и боеприпасы к ним, а 6 июня Великобритания заявила о намерении передать Украине три РСЗО (MLRS) M270.

"А сегодня на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Бельгия) министр обороны [Германии] Кристине Ламбрехт объявила, что Германия передаст три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS со складов бундесвера. Передача этих систем РСЗО и соответствующее обучение, которое наши три страны проведут для украинских операторов, имеют решающее значение для самообороны Украины", – говорится в заявлении.

Представители минобороны указали, что уже начата подготовка на американских системах HIMARS и британских M270 для их развертывания в ближайшие недели.

"Подготовка по немецким пусковым установкам MARS начнется очень скоро, чтобы системы и их украинские экипажи могли быть развернуты в срочном порядке и без задержек", – указано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О передаче Германией трех РСЗО для Украины сообщил сегодня министр обороны США Ллойд Остин.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненых украинских военнослужащих, но до полномасштабного вторжения РФ в Украину отказывалась от предоставления оружия. 

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало издание Welt. 

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине. Тогда же стало известно, что он вместе с президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Драги хочет приехать в Киев

14 июня заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в ближайшее время в Германии завершится обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 и потом оружие можно будет доставить в Украину. Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, оружие, Великобритания, вооружение, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, Кристине Ламбрехт, контактная группа Рамштайн
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