Министр обороны Германии рассказала, какие РСЗО страна передаст Украине

"Соединенные Штаты, Великобритания и Германия твердо намерены поддерживать Украину в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на регион Донбасса, где она ведет систематические ракетно-артиллерийские обстрелы дальнего действия как по оборонительным украинским военным позициям, так и по гражданской инфраструктуре. Чтобы помочь Украине защитить своих граждан и суверенную территорию, США, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS). Украина специально запросила эту возможность, которая позволит Вооруженным силам Украины поражать силы вторжения точным огнем на расстоянии примерно 70 км", – заявили представители оборонных ведомств.

1 июня США объявили, что передадут Украине четыре РСЗО HIMARS (M142) и боеприпасы к ним, а 6 июня Великобритания заявила о намерении передать Украине три РСЗО (MLRS) M270.

"А сегодня на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Бельгия) министр обороны [Германии] Кристине Ламбрехт объявила, что Германия передаст три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS со складов бундесвера. Передача этих систем РСЗО и соответствующее обучение, которое наши три страны проведут для украинских операторов, имеют решающее значение для самообороны Украины", – говорится в заявлении.

Представители минобороны указали, что уже начата подготовка на американских системах HIMARS и британских M270 для их развертывания в ближайшие недели.

"Подготовка по немецким пусковым установкам MARS начнется очень скоро, чтобы системы и их украинские экипажи могли быть развернуты в срочном порядке и без задержек", – указано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О передаче Германией трех РСЗО для Украины сообщил сегодня министр обороны США Ллойд Остин.