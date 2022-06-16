Министр обороны Германии рассказала, какие РСЗО страна передаст Украине

"Соединенные Штаты, Великобритания и Германия твердо намерены поддерживать Украину в ее защите от неспровоцированного вторжения России. Россия переключила свое внимание на регион Донбасса, где она ведет систематические ракетно-артиллерийские обстрелы дальнего действия как по оборонительным украинским военным позициям, так и по гражданской инфраструктуре. Чтобы помочь Украине защитить своих граждан и суверенную территорию, США, Великобритания и Германия обязались предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами РСЗО (GMLRS). Украина специально запросила эту возможность, которая позволит Вооруженным силам Украины поражать силы вторжения точным огнем на расстоянии примерно 70 км", – заявили представители оборонных ведомств.
1 июня США объявили, что передадут Украине четыре РСЗО HIMARS (M142) и боеприпасы к ним, а 6 июня Великобритания заявила о намерении передать Украине три РСЗО (MLRS) M270.
"А сегодня на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (Бельгия) министр обороны [Германии] Кристине Ламбрехт объявила, что Германия передаст три пусковые установки M270 Mittleres Artillerie Raketen System (MARS) и боеприпасы GMLRS со складов бундесвера. Передача этих систем РСЗО и соответствующее обучение, которое наши три страны проведут для украинских операторов, имеют решающее значение для самообороны Украины", – говорится в заявлении.
Представители минобороны указали, что уже начата подготовка на американских системах HIMARS и британских M270 для их развертывания в ближайшие недели.
"Подготовка по немецким пусковым установкам MARS начнется очень скоро, чтобы системы и их украинские экипажи могли быть развернуты в срочном порядке и без задержек", – указано в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О передаче Германией трех РСЗО для Украины сообщил сегодня министр обороны США Ллойд Остин.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но до полномасштабного вторжения РФ в Украину отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало издание Welt.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.
13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине. Тогда же стало известно, что он вместе с президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Драги хочет приехать в Киев.
14 июня заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в ближайшее время в Германии завершится обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 и потом оружие можно будет доставить в Украину. Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что орудия будут в Украине ориентировочно 22 июня.