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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жданов о боях на юге Украины: Теперь мы их гоняем, они понемногу выдыхаются

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Успешные контратаки ВСУ на юге меняют характер войны
Успешные контратаки ВСУ на юге меняют характер войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Российские оккупанты вынуждены перекидывать часть своих войск и вооружения обратно на запорожское направление, чтобы сдерживать успешные контратаки Вооруженных сил Украины, рассказал эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона, его 20 июня цитирует ТСН.

По выражению Жданова о ситуации на фронте, "теперь мы их гоняем".

"Если на прошлой неделе мы говорили о том, что они сняли часть сил с запорожского направления, и мы видим, что те же танки Т-62М появились в районе Попасной и Северодонецка, то теперь они вынуждены возвращать туда часть войск для того, чтобы удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону того же Мелитополя”, – рассказал он.

Эксперт подчеркивает, что война все больше становится позиционной, россияне вынуждены перегруппироваться и не могут перебросить резервные БТГ со своей территории на территорию Украины.

"Мы еще не можем наступать, потому что не получили необходимого количества оружия, а они уже не могут наступать, потому что их запасы тоже заканчиваются. И они уже понемногу выдыхаются", – подытожил Жданов.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня подтвердил намерения Украины бороться за временно оккупированные территории: "Юг мы не отдадим, все свое вернем".

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 

11 июня мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что ВСУ отодвинули линию фронта от областного центра на 5–7 км

Жданов 12 июня в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. высказывал мнение, что для взятия Запорожья России надо собрать такую же группировку, какая была 24 февраля.

13 июня Зеленский сказал, что ВСУ сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области. 14 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ приближаются к Томиной Балке – селу, от которого до Херсона 20 км.

Жданов о боях на юге Украины: Теперь мы их гоняем, они понемногу выдыхаются / ГОРДОН
Теги: Запорожье, Херсон
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