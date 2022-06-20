Жданов о боях на юге Украины: Теперь мы их гоняем, они понемногу выдыхаются

По выражению Жданова о ситуации на фронте, "теперь мы их гоняем".

"Если на прошлой неделе мы говорили о том, что они сняли часть сил с запорожского направления, и мы видим, что те же танки Т-62М появились в районе Попасной и Северодонецка, то теперь они вынуждены возвращать туда часть войск для того, чтобы удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону того же Мелитополя”, – рассказал он.

Эксперт подчеркивает, что война все больше становится позиционной, россияне вынуждены перегруппироваться и не могут перебросить резервные БТГ со своей территории на территорию Украины.

"Мы еще не можем наступать, потому что не получили необходимого количества оружия, а они уже не могут наступать, потому что их запасы тоже заканчиваются. И они уже понемногу выдыхаются", – подытожил Жданов.