"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии

"На наш участок фронта прибывает западная артиллерия. В последнее время ее стало в три раза больше. Наши славные артиллеристы уже видят в прицел Чернобаевку, – заявил он. – Херсонская черешня уже освобождена".
Подписчики Луценко в комментариях обратили внимание на то, что он спутал черешню с вишней.
"Освободили вишню – освободим и черешню", – пошутил в ответ Луценко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле Луценко в интервью Общественному рассказал, что на тот момент уже около двух недель был военнослужащим батальона теробороны в Николаевской области.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
14 июня советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 км.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.
17 июня глава Херсонского областного совета Александр Самойленко призвал жителей региона уехать из области, в том числе через оккупированный Крым, чтобы "облегчить работу ВСУ" при освобождении территорий.