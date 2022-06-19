"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии

Луценко: Наши славные артиллеристы уже видят в прицел Чернобаевку Фото: Юрій Луценко / Facebook

"На наш участок фронта прибывает западная артиллерия. В последнее время ее стало в три раза больше. Наши славные артиллеристы уже видят в прицел Чернобаевку, – заявил он. – Херсонская черешня уже освобождена".

Подписчики Луценко в комментариях обратили внимание на то, что он спутал черешню с вишней.

"Освободили вишню – освободим и черешню", – пошутил в ответ Луценко.

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