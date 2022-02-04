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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила боевика "ДНР", который издевался над военнопленными в тюрьме "Изоляция"

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"Изоляция" незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке
"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении боевика так называемого "МГБ ДНР". Его подозревают в пытках военнопленных и гражданского населения.

Оперативники спецслужбы установили, что преступные действия боевик совершал на территории донецкой тюрьмы "Изоляция". Руководил тюрьмой его кум по кличке Палыч. 

Следователи заочно сообщили боевику о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны. 10 ноября Куликовского отправили под стражу.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Журналист-расследователь Христо Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецк, СБУ, боевики, пытки, Изоляция, ДНР
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