СБУ пришлось заново планировать задержание экс-начальника тюрьмы "Изоляция", в которой оккупанты пытали украинцев

Журналисты интересовались, действительно ли Куликовский жил в Киеве до задержания в ноябре этого года и сотрудничал ли он с СБУ. Об этом в середине ноября писало издание "Спектр", ссылаясь на источники.

Собеседника "Спектра" утверждали, что Куликовского привезли в 2019 году из России в Киев, где он работал на украинские спецслужбы.

Журналистам "Радіо Свобода" в СБУ заявили, что говорить о каком-либо прикрытии Куликовского со стороны спецслужб нет оснований.

"Речь идет о вполне тайной операции, о которой знал очень ограниченный круг людей. Люди, участвовавшие в первоначальной разработке Куликовского, уже давно не являются сотрудниками СБУ. Они стали работниками другого разведывательного органа", – говорится в ответе спецслужбы.

В СБУ добавили, что учитывая ряд факторов, меры по задержанию Куликовского пришлось заново планировать уже в 2021 году.

"Сейчас, к сожалению, невозможно раскрыть все детали. Когда информация о пребывании и передвижении Куликовского на территории Украины подтвердилась, он был задержан контрразведкой СБУ. Сегодня следствие продолжается. Надеемся, со временем мы сможем предоставить обществу больше подробностей", – отметили в спецслужбе.