Асеев: Есть угроза, что Куликовского убьют. В первую очередь – россияне

"Есть угроза только, что его убьют. Я не думаю, учитывая огласку, что кто-нибудь пойдет на такое политическое решение, чтобы – я уже не говорю отпустить, а просто дать ему пять-шесть лет. Это вызовет огромный социальный протест. Но убить – такой вариант есть. И в первую очередь – со стороны россиян", – отметил Асеев.

Он считает, что Куликовский должен быть приговорен к пожизненному заключению.

"Несмотря на то, что он владеет очень важной информацией, в том числе по Федеральной службе безопасности, контролирующей силы спецопераций, на балансе которой находится "Изоляция", он не может сказать нечто, что может перечеркнуть то, что он делал с людьми все эти годы. Обмен сомнительный. Он уже сказал, что никуда не уедет. Потому что понимает: если окажется в России или даже в Донецке, он не просто умрет, а будет умирать очень медленно", – подчеркнул Асеев.