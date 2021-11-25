Асеев об "Изоляции": В одном месте собрали классических психопатов и садистов. Россияне знали, что там происходило, и не останавливали их

Асеев: Не думаю, что россияне рассчитывали на то, что мы после того, как выйдем, поднимем этот вопрос на такой уровень Фото: Станислав Асеев / Facebook

"Скоро будет два года, как меня освободили из-за решетки "Изоляции", и все это время я рассказываю одно и то же на разных уровнях. Я максимально подробно пытаюсь рассказать миру о том, что сейчас в центре Европы де-факто существует современный концентрационный лагерь. И боевики до сих пор не признали его существования", – отметил Асеев.

По его словам, изначально система пыток в "Изоляции" была случайностью.

"То есть случайность в том, что в одном месте собрали классических психопатов и садистов. Они их подбирали не специально, так сложилось. Но россияне прекрасно знали, что там происходило, и их не останавливали. И конечно, в этом отношении на Российской Федерации полная ответственность. Это уже сейчас "Изоляция" стала брендом, многие знают, что это концлагерь. Но это только сейчас так вышло. Я не думаю, что россияне рассчитывали на то, что мы после того, как выйдем, поднимем этот вопрос на такой уровень", – сказал Асеев.