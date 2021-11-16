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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-начальника незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция" привезли в Киев из России в 2019 году – СМИ

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О задержании Куликовского стало известно 9 ноября
О задержании Куликовского стало известно 9 ноября
Фото: ssu.gov.ua

Бывшего боевика и экс-начальника незаконной донецкой тюрьмы Дениса Куликовского привезли из России в Киев в 2019 году. Об этом изданию "Спектр" сообщили источники в украинских спецслужбах.

"Откровенно говоря, сюда он попал не своим ходом и "привезли" его не из Донецка, а из России в 2019 году. Выходил он на связь уже из киевской квартиры, ему нарезали задачи, и он их выполнял", – утверждает источник.

Говоря о возможных задачах, который Куликовскому ставили спецслужбы Украины, "Спектр" упоминает, что в январе – феврале 2021 года "Обозреватель" со ссылкой на украинскую разведку опубликовал массив записанных переговоров боевиков "ДНР" и в каждой записи как один из собеседников фигурировал Куликовский.

Разговоры касались, к примеру, планирования захвата с деньгами на территории России Романа (Хакера) Полянюка, якобы он был казначеем руководителя "Центра специальных операций МГБ ДНР" Василия Евдокимова с позывным Ленин. С Лениным украинские спецслужбы связывают организацию убийств полковника СБУ Александра Хараберюша и руководителя одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

Однако в дальнейшем, по информации источников "Спектра", в Киеве на след Куликовского вышла одна из компактных групп донецких поисковиков со связями в силовых структурах Украины. В группу в том числе входят бывшие узники "Изоляции". Одна из ее целей – установление всех участников организованного сообщества, сложившегося вокруг концлагеря в Донецке.

Источник издания уточняет, что на след Куликовского вышли благодаря журналисту-расследователю Христо Грозеву и Bellingcat.

"Мы его нашли и просто хотели уже сами его "винтить", разработали историю, в которой его брать должна была Национальная полиция. Но, видать, что-то где-то "протекло" и его оперативно взяла СБУ. Буквально на пару дней нас опередили. Теперь в службе идут тектонические сдвиги. Они же два года держали его в непонятном статусе – все о нем знали, но никто его не оформлял. А что такое не оформлять человека в розыске с заочно врученной "підозрою"? Получается, что люди, которые в свое время все сделали правильно – вывезли такого человека из России, раскрутили, взяли в работу – с точки зрения Уголовного кодекса попадают больше всего", – говорит источник.

Контекст:

"Изоляция" – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало "Радіо Свобода". Удерживаемые в "Изоляции" люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в "Изоляции". Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в "Изоляции", среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных "Изоляции", выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Грозев сообщал, что расследователи Bellingcat нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков "Изоляция" в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Теги: Россия, Киев, тюрьма, Изоляция, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Максим Шаповал, Александр Хараберюш
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