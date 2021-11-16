Экс-начальника незаконной донецкой тюрьмы "Изоляция" привезли в Киев из России в 2019 году – СМИ

"Откровенно говоря, сюда он попал не своим ходом и "привезли" его не из Донецка, а из России в 2019 году. Выходил он на связь уже из киевской квартиры, ему нарезали задачи, и он их выполнял", – утверждает источник.

Говоря о возможных задачах, который Куликовскому ставили спецслужбы Украины, "Спектр" упоминает, что в январе – феврале 2021 года "Обозреватель" со ссылкой на украинскую разведку опубликовал массив записанных переговоров боевиков "ДНР" и в каждой записи как один из собеседников фигурировал Куликовский.

Разговоры касались, к примеру, планирования захвата с деньгами на территории России Романа (Хакера) Полянюка, якобы он был казначеем руководителя "Центра специальных операций МГБ ДНР" Василия Евдокимова с позывным Ленин. С Лениным украинские спецслужбы связывают организацию убийств полковника СБУ Александра Хараберюша и руководителя одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала.

Однако в дальнейшем, по информации источников "Спектра", в Киеве на след Куликовского вышла одна из компактных групп донецких поисковиков со связями в силовых структурах Украины. В группу в том числе входят бывшие узники "Изоляции". Одна из ее целей – установление всех участников организованного сообщества, сложившегося вокруг концлагеря в Донецке.

Источник издания уточняет, что на след Куликовского вышли благодаря журналисту-расследователю Христо Грозеву и Bellingcat.

"Мы его нашли и просто хотели уже сами его "винтить", разработали историю, в которой его брать должна была Национальная полиция. Но, видать, что-то где-то "протекло" и его оперативно взяла СБУ. Буквально на пару дней нас опередили. Теперь в службе идут тектонические сдвиги. Они же два года держали его в непонятном статусе – все о нем знали, но никто его не оформлял. А что такое не оформлять человека в розыске с заочно врученной "підозрою"? Получается, что люди, которые в свое время все сделали правильно – вывезли такого человека из России, раскрутили, взяли в работу – с точки зрения Уголовного кодекса попадают больше всего", – говорит источник.