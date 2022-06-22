В результате обстрела города Часов Яр погибла женщина, ранены 11 человек, в том числе шестеро детей – Кириленко

"Шесть раненых детей – следствие вчерашнего обстрела города Часов Яр. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в пределах города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб один человек (мама двоих детей), 11 получили ранения", – написал он.
Кириленко подчеркнул, что это военное преступление армии РФ будет задокументировано и виновных привлекут к ответственности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По данным Офиса генпрокурора на утро 22 июня, в результате российской агрессии в Украине погибло 324 ребенка, более 592 – ранены.