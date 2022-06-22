В Запорожской области на российской мине подорвался автомобиль, два человека получили тяжелые ранения – прокуратура

"Военнослужащие страны-агрессора, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, заминировали поле и грунтовую дорогу возле села Малая Токмачка Пологовского района. В ночь на 20 июня двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле "Нива" подорвались на вражеской мине", – говорится в сообщении.

Пострадавшие получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В прокуратуре отметили, что это не первый случай подрыва мирных жителей на российских минах, и призвали быть осторожными.

Война России против Украины. Главное (обновляется)