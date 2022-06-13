Украина получит еще 10 американских роботов-саперов для разминирования – полиция

До полномасштабного вторжения в Украине было 12 таких роботов Фото: qinetiq.com

"TALON поедет разминировать Украину Это саперный робот, не только определяющий место "подарков", но и обезвреживающий их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10", – написал Билошицкий.

По его словам, такие роботы могут тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина установки 86,4 см, высота – 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

"Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания до семи суток", – добавил Билошицкий.

Роботы TALON были разработаны американской компанией Foster Miller, которая в настоящее время является дочерней компанией международной группы QinetiQ.

В мае компания QinetiQ сообщила, что готовит новую партию саперных роботов TALON для украинских военных. В пресс-релизе отмечается, что компания обучает украинских саперов эксплуатации и ремонту этих роботов с 2014 года, и подготовила уже более 100 украинских специалистов.

По информации компании, TALON применяется в боевых операциях по всему миру с тех пор, как он был впервые представлен более 20 лет назад.