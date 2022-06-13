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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получит еще 10 американских роботов-саперов для разминирования – полиция

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До полномасштабного вторжения в Украине было 12 таких роботов
До полномасштабного вторжения в Украине было 12 таких роботов
Фото: qinetiq.com

Оборонная компания Qinetiq предоставит Украине 10 саперных роботов для разминирования территорий. Об этом сообщил в Facebook 12 июня замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"TALON поедет разминировать Украину Это саперный робот, не только определяющий место "подарков", но и обезвреживающий их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10", – написал Билошицкий.

По его словам, такие роботы могут тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина установки 86,4 см, высота – 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

"Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания до семи суток", – добавил Билошицкий.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10225592161583423

Роботы TALON были разработаны американской компанией Foster Miller, которая в настоящее время является дочерней компанией международной группы QinetiQ.

В мае компания QinetiQ сообщила, что готовит новую партию саперных роботов TALON для украинских военных. В пресс-релизе отмечается, что компания обучает украинских саперов эксплуатации и ремонту этих роботов с 2014 года, и подготовила уже более 100 украинских специалистов.

По информации компании, TALON применяется в боевых операциях по всему миру с тех пор, как он был впервые представлен более 20 лет назад.

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 134,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 11 июня

Теги: полиция, саперы, робот, война России против Украины, разминирование, мины, Алексей Билошицкий
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