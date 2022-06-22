В Брянской и Курской областях РФ сосредоточено до трех батальонно-тактических групп и подразделения десантников – Генштаб ВСУ

Оккупантов изгнали из Черниговской и Сумской областей в апреле Фото: EPA

"На северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей", – говорится в сообщении.

21 июня оккупанты обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

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