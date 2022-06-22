В Брянской и Курской областях РФ сосредоточено до трех батальонно-тактических групп и подразделения десантников – Генштаб ВСУ

"На северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонно-тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей", – говорится в сообщении.
21 июня оккупанты обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.