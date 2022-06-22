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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СНБО предупредили о высокой вероятности ракетных обстрелов со стороны оккупантов 22 июня

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22 июня существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупантов с возможными ракетными обстрелами, отметили в ЦПД при СНБО Украины (фото иллюстративное)
22 июня существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупантов с возможными ракетными обстрелами, отметили в ЦПД при СНБО Украины (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, российские оккупационные войска могут организовать провокации.

Об этом накануне 21 июня предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в Telegram.

"Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами", – говорится в сообщении.

В ЦПД призвали украинцев "не находиться в местах массового скопления людей", после объявления воздушной тревоги "немедленно идти в ближайшее укрытие или бомбоубежище", а в помещениях "помнить о правиле двух стен и двух выходов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

20 июня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно – жителей центра Киева и Печерского района столицы.  

Арестович отметил, что российские военные в ближайшие дни могут пытаться обстреливать Киев в ответ на предположительный (по данным оккупационных властей Крыма) удар ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море.

Теги: Россия, Киев, Украина, СНБО, бомбоубежище, провокации, Алексей Арестович, советник, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, российские военные, Центр противодействия дезинформации, российские оккупанты
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