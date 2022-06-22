В СНБО предупредили о высокой вероятности ракетных обстрелов со стороны оккупантов 22 июня

22 июня существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупантов с возможными ракетными обстрелами, отметили в ЦПД при СНБО Украины (фото иллюстративное) Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом накануне 21 июня предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в Telegram.

"Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами", – говорится в сообщении.

В ЦПД призвали украинцев "не находиться в местах массового скопления людей", после объявления воздушной тревоги "немедленно идти в ближайшее укрытие или бомбоубежище", а в помещениях "помнить о правиле двух стен и двух выходов".

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