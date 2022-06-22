В СНБО предупредили о высокой вероятности ракетных обстрелов со стороны оккупантов 22 июня

Об этом накануне 21 июня предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины в Telegram.
"Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В связи с этим существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск России с возможными ракетными обстрелами", – говорится в сообщении.
В ЦПД призвали украинцев "не находиться в местах массового скопления людей", после объявления воздушной тревоги "немедленно идти в ближайшее укрытие или бомбоубежище", а в помещениях "помнить о правиле двух стен и двух выходов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 июня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно – жителей центра Киева и Печерского района столицы.
Арестович отметил, что российские военные в ближайшие дни могут пытаться обстреливать Киев в ответ на предположительный (по данным оккупационных властей Крыма) удар ВСУ по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море.