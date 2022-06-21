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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пожар на буровых платформах в Черном море перекинулся к скважине, семь человек пропали без вести – оккупационные власти Крыма

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В результате обстрела, по неподтвержденным данным, горит буровая установка "Таврида"
В результате обстрела, по неподтвержденным данным, горит буровая установка "Таврида"
Фото: marinetraffic.com (архив)

Оккупанты продолжают поиски в Черном море пропавших без вести людей после предположительной атаки ВСУ на буровые платформы "Черноморнефтегаза". Об этом "советник главы Крыма" Олег Крючков написал в Telegram утром 21 июня.

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали. 

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", – написал Крючков. 

"Глава Крыма" Сергей Аксенов вечером 20 июня заявил, что с платформ были эвакуированы 94 человека, 15 военнослужащих остаются охранять действующие установки.

По его информации, три человека ранены, семь – пропали без вести.

Пожар на поврежденной обстрелом платформе не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила сегодня утром российскому госагентству "РИА Новости" "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди. По информации издания "Коммерсантъ", газ в Крым подается в штатном режиме, "рисков по газоснабжению нет".

Следком РФ сообщил "РИА Новости", что возбудил уголовное дело по факту обстрела.

По информации экс-представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, удар 20 июня был нанесен не по "вышкам Бойко", как ранее заявлял нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, а по еще одной захваченной оккупантами установке – платформе "Таврида". 

"Платформа "Таврида" является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, находилась активно работавшая станция радиоэлектронной борьбы и было (по отдельным источникам) развернуто российское ПВО", – написал Бабин.

Он отметил, что милитаризованы агрессором были все захваченные платформы "Черноморнефтегаза".

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10228223329386439

Специалист по OSINT Хай Саттон сообщил в Twitter, что обнаружил признаки возгорания в районе буровых платформ в Черном море на карте NASA. По его информации, горит самая северная из трех платформ. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость", которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени экс-министра энергетики Юрия Бойко.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.

С 2014-го по 2019-й Россия добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.

По информации "Думской", после начала полномасштабного вторжения в 2022 году оккупанты использовали находящиеся в 100 км от Одессы буровые вышки не только для добычи газа, но и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Украина будет отвечать на российские обстрелы украинской топливной инфраструктуры.

Теги: Крым, пожар, газ, Черное море, Сергей Аксенов, Чорноморнафтогаз, раненые, обстрелы, война России против Украины, вышки Бойко
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