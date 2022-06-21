Пожар на буровых платформах в Черном море перекинулся к скважине, семь человек пропали без вести – оккупационные власти Крыма

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали.
"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", – написал Крючков.
"Глава Крыма" Сергей Аксенов вечером 20 июня заявил, что с платформ были эвакуированы 94 человека, 15 военнослужащих остаются охранять действующие установки.
По его информации, три человека ранены, семь – пропали без вести.
Пожар на поврежденной обстрелом платформе не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила сегодня утром российскому госагентству "РИА Новости" "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди. По информации издания "Коммерсантъ", газ в Крым подается в штатном режиме, "рисков по газоснабжению нет".
Следком РФ сообщил "РИА Новости", что возбудил уголовное дело по факту обстрела.
По информации экс-представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, удар 20 июня был нанесен не по "вышкам Бойко", как ранее заявлял нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, а по еще одной захваченной оккупантами установке – платформе "Таврида".
"Платформа "Таврида" является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, находилась активно работавшая станция радиоэлектронной борьбы и было (по отдельным источникам) развернуто российское ПВО", – написал Бабин.
Он отметил, что милитаризованы агрессором были все захваченные платформы "Черноморнефтегаза".
Специалист по OSINT Хай Саттон сообщил в Twitter, что обнаружил признаки возгорания в районе буровых платформ в Черном море на карте NASA. По его информации, горит самая северная из трех платформ.
***OSINT*** -> https://t.co/AxyB299v79#Ukraine attacked a #Russian controlled oil platform in the Black Sea today— H I Sutton (@CovertShores) June 20, 2022
Fire-detection filter on NASA satellite imagery pinpoints the burning platform. It's not the one people are saying
Nod @tom_bike for alerting me#OSINT pic.twitter.com/I0mMxJbp3H
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость", которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени экс-министра энергетики Юрия Бойко.
"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.
С 2014-го по 2019-й Россия добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа.
По информации "Думской", после начала полномасштабного вторжения в 2022 году оккупанты использовали находящиеся в 100 км от Одессы буровые вышки не только для добычи газа, но и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня заявил, что Украина будет отвечать на российские обстрелы украинской топливной инфраструктуры.