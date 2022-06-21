Пожар на буровых платформах в Черном море перекинулся к скважине, семь человек пропали без вести – оккупационные власти Крыма

20 июня оккупационные власти Крыма заявили, что ВСУ ударили по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море, которые Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В Украине эту информацию официально не подтверждали.

"В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть", – написал Крючков.

"Глава Крыма" Сергей Аксенов вечером 20 июня заявил, что с платформ были эвакуированы 94 человека, 15 военнослужащих остаются охранять действующие установки.

По его информации, три человека ранены, семь – пропали без вести.

Пожар на поврежденной обстрелом платформе не стихает, огонь перекинулся к скважине, сообщила сегодня утром российскому госагентству "РИА Новости" "сенатор от Крыма" Ольга Ковитиди. По информации издания "Коммерсантъ", газ в Крым подается в штатном режиме, "рисков по газоснабжению нет".

Следком РФ сообщил "РИА Новости", что возбудил уголовное дело по факту обстрела.

По информации экс-представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, удар 20 июня был нанесен не по "вышкам Бойко", как ранее заявлял нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, а по еще одной захваченной оккупантами установке – платформе "Таврида".

"Платформа "Таврида" является законной военной целью, поскольку на ней находился вооруженный российский гарнизон, находилась активно работавшая станция радиоэлектронной борьбы и было (по отдельным источникам) развернуто российское ПВО", – написал Бабин.

Он отметил, что милитаризованы агрессором были все захваченные платформы "Черноморнефтегаза".

Специалист по OSINT Хай Саттон сообщил в Twitter, что обнаружил признаки возгорания в районе буровых платформ в Черном море на карте NASA. По его информации, горит самая северная из трех платформ.

***OSINT*** -> https://t.co/AxyB299v79#Ukraine attacked a #Russian controlled oil platform in the Black Sea today



Fire-detection filter on NASA satellite imagery pinpoints the burning platform. It's not the one people are saying



Nod @tom_bike for alerting me#OSINT pic.twitter.com/I0mMxJbp3H — H I Sutton (@CovertShores) June 20, 2022

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