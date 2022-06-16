В России горит крупнейшее газовое месторождение – СМИ

Уренгойское газовое месторождение – третье в мире по величине газовых запасов, Фото: ЕРА

"Пожар произошел ночью. На участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7 и 8 произошел разрыв трубы 1400 мм", – говорится в сообщении.

К сообщению прикреплено видео, снятое с места, где работает газотранспортное оборудование. В нескольких сотнях метров от него на месте пожара горит огромный факел.

Уренгойское газовое месторождение третье в мире по величине газовых запасов, превышающих 10 трон м³.

Когда в августе 2021 года на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое произошел пожар, российскому монополисту пришлось сократиться поставки газа по газопроводу Ямал-Европа, отмечает источник.