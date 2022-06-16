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В России горит крупнейшее газовое месторождение – СМИ

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Уренгойское газовое месторождение третье в мире по величине газовых запасов,
Уренгойское газовое месторождение  – третье в мире по величине газовых запасов,
Фото: ЕРА

В Ямало-Ненецком автономном округе России в результате разрыва трубы возник пожар на крупнейшем в РФ газовом месторождении, об этом сообщил отраслевой Telegram-канал "Газ Батюшка" со ссылкой на собственный источник.

"Пожар произошел ночью. На участке "Газпром добыча Уренгой" между газовыми промыслами 7 и 8 произошел разрыв трубы 1400 мм", – говорится в сообщении.

К сообщению прикреплено видео, снятое с места, где работает газотранспортное оборудование. В нескольких сотнях метров от него на месте пожара горит огромный факел.

Уренгойское газовое месторождение третье в мире по величине газовых запасов, превышающих 10 трон м³.

Когда в августе 2021 года на газохимическом комплексе "Газпрома" в Новом Уренгое произошел пожар, российскому монополисту пришлось сократиться поставки газа по газопроводу Ямал-Европа, отмечает источник.

Теги: Россия, пожар, газ, авария, газопровод, Ямало-Ненецкий автономный округ
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