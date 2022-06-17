Роднянский: За 20 лет на нефти и газе Россия заработала $6 трлн. Где они?

"[К власти нынешний президент РФ Владимир] Путин пришел молодым, вроде бы либерально мыслящим, как и все они [российские политики]. Они хотели рынка, они понимали, что советская система несовершенна, неэффективна. Они понимали, что нужна конкуренция, что экономика на самом деле – это живой механизм. Это они быстро поняли и в известном смысле поэтому добились значимых экономических успехов. С этим еще совпала их колоссальная конъюнктура мировая. За эти 20 с чем-то лет они заработали не нефти и газе, на своих энергоносителях, приблизительно $6 трлн, представьте себе сумму! Где они? Это невероятно, по факту это почти четыре годовых бюджета РФ", – отметил Роднянский.

Он считает, что изначально Путин хотел установить хорошие отношения с Западом.

"[Придя к власти], они думали привычно, поскольку внутренняя система координат – понятийная. Выросли в питерских дворах, офицерики – дрались, занимались спортом. Советская система координат – сговориться, пожать руки, поделить. И начали дружить с западниками – со всей душой. Путин же заявлял о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, "будем вместе в НАТО". Я на него по-настоящему обратил внимание, когда он выступал в Бундестаге на немецком… Он думал обаять Запад. Он очень хотел [наладить отношения], был открыт. И полагаю, он не понял, что этот мир – другой, что он существует по другим правилам", – подчеркнул Роднянский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube