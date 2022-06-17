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Роднянский: За 20 лет на нефти и газе Россия заработала $6 трлн. Где они?

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Роднянский: Путин (на фото) думал обаять Запад
Роднянский: Путин (на фото) думал обаять Запад
Фото: ЕРА

Украинско-российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что за 20 лет Россия заработала $6 трлн на продаже нефти и газа, однако российский бюджет не получил этих денег.

"[К власти нынешний президент РФ Владимир] Путин пришел молодым, вроде бы либерально мыслящим, как и все они [российские политики]. Они хотели рынка, они понимали, что советская система несовершенна, неэффективна. Они понимали, что нужна конкуренция, что экономика на самом деле – это живой механизм. Это они быстро поняли и в известном смысле поэтому добились значимых экономических успехов. С этим еще совпала их колоссальная конъюнктура мировая. За эти 20 с чем-то лет они заработали не нефти и газе, на своих энергоносителях, приблизительно $6 трлн, представьте себе сумму! Где они? Это невероятно, по факту это почти четыре годовых бюджета РФ", – отметил Роднянский.

Он считает, что изначально Путин хотел установить хорошие отношения с Западом.

"[Придя к власти], они думали привычно, поскольку внутренняя система координат – понятийная. Выросли в питерских дворах, офицерики – дрались, занимались спортом. Советская система координат – сговориться, пожать руки, поделить. И начали дружить с западниками – со всей душой. Путин же заявлял о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, "будем вместе в НАТО". Я на него по-настоящему обратил внимание, когда он выступал в Бундестаге на немецком… Он думал обаять Запад. Он очень хотел [наладить отношения], был открыт. И полагаю, он не понял, что этот мир – другой, что он существует по другим правилам", – подчеркнул Роднянский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

С 2002 года Роднянский жил в России, но после ее вторжения в Украину покинул РФ. В первый же день он осудил вторжение и сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 300 тыс. подписчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, газ, экономика, бюджет, нефть, Александр Роднянский
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