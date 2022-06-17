Норвегия запретила импорт нефти и нефтепродуктов из России

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию. [...] Запрет на ввоз сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но в правилах предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов", – говорится в сообщении.
В МИД Норвегии подчеркнули, что введенные санкции "нацелены на ограничение способности России финансировать войну в Украине в соответствии с международным правом и [направлены] против основных сторонников российского режима".
После вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, СМИ начали писать, что власти США хотят снять ограничения в работе американских нефтяных компаний в Венесуэле, чтобы избавить ряд стран от зависимости от российских нефтепродуктов.
2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года должен сократить импорт российской нефти на 92%.