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Норвегия запретила импорт нефти и нефтепродуктов из России

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Норвегия предусмотрела переходный период
Норвегия предусмотрела переходный период
Фото: ЕРА

Норвегия, которая не входит в Европейский союз, присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России из-за ее вторжения в Украину и запретила импорт российской нефти. Об этом 17 июня проинформировал МИД Норвегии со ссылкой на главу ведомства Анникен Хюитфельдт.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию. [...] Запрет на ввоз сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но в правилах предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

В МИД Норвегии подчеркнули, что введенные санкции "нацелены на ограничение способности России финансировать войну в Украине в соответствии с международным правом и [направлены] против основных сторонников российского режима".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, СМИ начали писать, что власти США хотят снять ограничения в работе американских нефтяных компаний в Венесуэле, чтобы избавить ряд стран от зависимости от российских нефтепродуктов.

2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает запрет на импорт нефти из России морем. Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года должен сократить импорт российской нефти на 92%. 

Теги: Россия, МИД, санкции, война, Норвегия, импорт, нефть, запрет, вторжение, Европейский союз, Европа, война России против Украины, Евросоюз, нефтепродукты, ЕС
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