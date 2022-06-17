Норвегия запретила импорт нефти и нефтепродуктов из России

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию. [...] Запрет на ввоз сырой нефти и других нефтепродуктов из России вступает в силу немедленно, но в правилах предусмотрены переходные периоды до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

В МИД Норвегии подчеркнули, что введенные санкции "нацелены на ограничение способности России финансировать войну в Украине в соответствии с международным правом и [направлены] против основных сторонников российского режима".