По россиянам на острове Змеиный нанесен удар, оккупанты понесли значительные потери – командование ВСУ "Юг"

"По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, обсчитывает значительные потери", – говорится в сводке по состоянию на 13.00.

Украинские военные отметили, что военная операция продолжается, для нее необходима информационная тишина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)