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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты намерены ввести публичные смертные казни в Мелитополе – мэр

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В Мелитополе оккупанты похитили более 500 человек, отметил Федоров
В Мелитополе оккупанты похитили более 500 человек, отметил Федоров
Фото: EPA

Российские оккупанты угрожают жителям временно захваченных территорий Запорожской области введением смертной казни.

Об этом 21 июня в эфире проекта Freedom, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на российском пропагандистском телевидении выступают коллаборанты и открыто предлагают ввести смертную казнь.

"Для меня совершенно очевидно, зачем они это делают. Они не получили четыре месяца назад от нас поддержки... и поэтому сегодня они делают геноцид против нашего народа", – сказал Федоров.

Он отметил, что только в Мелитополе российские оккупанты похитили более 500 человек.

"Это не помогает, и сопротивление только нарастает, – подчеркнул Федоров. – Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – это смертные казни наших простых мирных жителей, которые не сопротивляются против них с оружием… а просто высказывают свое мнение… Тем не менее они хотят ввести смертную казнь для того, чтобы делать это публично и запугивать наших людей дальше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион оккупирован россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, отмечал Федоров 10 июня.

Теги: Россия, телевидение, Украина, пропаганда, захват, Мелитополь, смертная казнь, геноцид, Запорожская область, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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