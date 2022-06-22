Оккупанты намерены ввести публичные смертные казни в Мелитополе – мэр

Об этом 21 июня в эфире проекта Freedom, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на российском пропагандистском телевидении выступают коллаборанты и открыто предлагают ввести смертную казнь.

"Для меня совершенно очевидно, зачем они это делают. Они не получили четыре месяца назад от нас поддержки... и поэтому сегодня они делают геноцид против нашего народа", – сказал Федоров.

Он отметил, что только в Мелитополе российские оккупанты похитили более 500 человек.

"Это не помогает, и сопротивление только нарастает, – подчеркнул Федоров. – Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – это смертные казни наших простых мирных жителей, которые не сопротивляются против них с оружием… а просто высказывают свое мнение… Тем не менее они хотят ввести смертную казнь для того, чтобы делать это публично и запугивать наших людей дальше".

Война России против Украины. Главное (обновляется)