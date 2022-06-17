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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты отравились обработанной химикатами черешней

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Мелитополь захвачен РФ в начале марта
Мелитополь захвачен РФ в начале марта
Фото: ЕРА

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) российские военные отравились украденной у фермеров черешней, об этом в эфире Национального телемарафона сообщил городской голова Иван Федоров.

По его словам, оккупанты пытаются контролировать сезонный бизнес фермеров, два главных хозяйства по выращиванию черешни полностью захвачены и работают "под крышей Федеральной службы безопасности РФ".

Для небольших хозяйств они объявили закупочную цену на уровне 10 грн/кг. По его информации, никто из местных фермеров не пошел на сотрудничество с РФ

Мэр рассказал, что недавно произошел случай массового отравления крадеными ягодами.

"Очередной "подарок" наши фермеры приготовили рашистам: недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех, кто ее воровал. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось большим, упорным трудом", – отметил Федоров.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

Теги: оккупация, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, урожай, мародеры, война России против Украины, черешни
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