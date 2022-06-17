В Мелитополе оккупанты отравились обработанной химикатами черешней

По его словам, оккупанты пытаются контролировать сезонный бизнес фермеров, два главных хозяйства по выращиванию черешни полностью захвачены и работают "под крышей Федеральной службы безопасности РФ".

Для небольших хозяйств они объявили закупочную цену на уровне 10 грн/кг. По его информации, никто из местных фермеров не пошел на сотрудничество с РФ

Мэр рассказал, что недавно произошел случай массового отравления крадеными ягодами.

"Очередной "подарок" наши фермеры приготовили рашистам: недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех, кто ее воровал. И это очередная разновидность партизанского движения, сопротивления, которое есть сегодня на территории Мелитопольского района. Не надо у нас ничего воровать, это все выращивалось большим, упорным трудом", – отметил Федоров.