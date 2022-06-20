В Мелитополе и Бердянске школы массово отказываются от сотрудничества с оккупантами

На сотрудничество с оккупантами готовы только некоторые сотрудники школ Бердянска и Мелитополя Фото: depositphotos.com

По словам Федорова, в Мелитополе 90% из 2700 сотрудников местного управления образования отказались от сотрудничества с россиянами. А 10% сотрудников школ, согласившихся на сотрудничество, – это в основном технические работники.

По словам Федорова, из-за этого оккупанты начали набирать учителей из отдаленных регионов России, предлагая им работу в Херсонской и Запорожской областях. В частности, по словам Федорова, учителей набирают даже в Новосибирске.

"Это достаточно угрожающая ситуация, потому что мы четко понимаем, чему будут учить учителя из Новосибирска наших детей. Конечно, крайне важно, чтобы уже 1 сентября дети пошли в украинские школы", – сказал Федоров.

В горсовете Бердянска отмечают, что из 18 школ, работающих в городе, только два директора согласились на сотрудничество с оккупантами. Кроме того, из почти тысячи работников школ согласились на сотрудничество не более 50 учителей и примерно 150 работников среди младшего технического персонала.

Что касается детсадов, то из 16 заведений на сотрудничество с оккупантами пошли четыре. Из почти 800 работников детских садов согласились сотрудничать около 200 работников из числа младшего технического персонала и только около 100 педагогов садов.

Со всеми сотрудниками и директорами заведений, которые согласились работать на оккупационную власть, прекращены трудовые отношения, уточнили в горсовете.

Кроме того, из отдела образования исполкома Бердянского городского совета уволили пятерых работников, которые тоже согласились сотрудничать с оккупантами. В горсовете говорят, что их отдел образования сейчас работает в Запорожье.