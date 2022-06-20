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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе и Бердянске школы массово отказываются от сотрудничества с оккупантами

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На сотрудничество с оккупантами готовы только некоторые сотрудники школ Бердянска и Мелитополя
На сотрудничество с оккупантами готовы только некоторые сотрудники школ Бердянска и Мелитополя
Фото: depositphotos.com

В Мелитополе и Бердянске Запорожской области большая часть работников местных школ отказалась от сотрудничества с оккупантами. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, также подробности рассказали в Бердянском горсовете.

По словам Федорова, в Мелитополе 90% из 2700 сотрудников местного управления образования отказались от сотрудничества с россиянами. А 10% сотрудников школ, согласившихся на сотрудничество, – это в основном технические работники.

По словам Федорова, из-за этого оккупанты начали набирать учителей из отдаленных регионов России, предлагая им работу в Херсонской и Запорожской областях. В частности, по словам Федорова, учителей набирают даже в Новосибирске.

"Это достаточно угрожающая ситуация, потому что мы четко понимаем, чему будут учить учителя из Новосибирска наших детей. Конечно, крайне важно, чтобы уже 1 сентября дети пошли в украинские школы", – сказал Федоров.

В горсовете Бердянска отмечают, что из 18 школ, работающих в городе, только два директора согласились на сотрудничество с оккупантами. Кроме того, из почти тысячи работников школ согласились на сотрудничество не более 50 учителей и примерно 150 работников среди младшего технического персонала. 

Что касается детсадов, то из 16 заведений на сотрудничество с оккупантами пошли четыре. Из почти 800 работников детских садов согласились сотрудничать около 200 работников из числа младшего технического персонала и только около 100 педагогов садов. 

Со всеми сотрудниками и директорами заведений, которые согласились работать на оккупационную власть, прекращены трудовые отношения, уточнили в горсовете.

Кроме того, из отдела образования исполкома Бердянского городского совета уволили пятерых работников, которые тоже согласились сотрудничать с оккупантами. В горсовете говорят, что их отдел образования сейчас работает в Запорожье.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Мелитополь, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, школы, российские оккупанты
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