В Мелитополе и Бердянске школы массово отказываются от сотрудничества с оккупантами

По словам Федорова, в Мелитополе 90% из 2700 сотрудников местного управления образования отказались от сотрудничества с россиянами. А 10% сотрудников школ, согласившихся на сотрудничество, – это в основном технические работники.
По словам Федорова, из-за этого оккупанты начали набирать учителей из отдаленных регионов России, предлагая им работу в Херсонской и Запорожской областях. В частности, по словам Федорова, учителей набирают даже в Новосибирске.
"Это достаточно угрожающая ситуация, потому что мы четко понимаем, чему будут учить учителя из Новосибирска наших детей. Конечно, крайне важно, чтобы уже 1 сентября дети пошли в украинские школы", – сказал Федоров.
В горсовете Бердянска отмечают, что из 18 школ, работающих в городе, только два директора согласились на сотрудничество с оккупантами. Кроме того, из почти тысячи работников школ согласились на сотрудничество не более 50 учителей и примерно 150 работников среди младшего технического персонала.
Что касается детсадов, то из 16 заведений на сотрудничество с оккупантами пошли четыре. Из почти 800 работников детских садов согласились сотрудничать около 200 работников из числа младшего технического персонала и только около 100 педагогов садов.
Со всеми сотрудниками и директорами заведений, которые согласились работать на оккупационную власть, прекращены трудовые отношения, уточнили в горсовете.
Кроме того, из отдела образования исполкома Бердянского городского совета уволили пятерых работников, которые тоже согласились сотрудничать с оккупантами. В горсовете говорят, что их отдел образования сейчас работает в Запорожье.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.