В Бердянске оккупанты создают искусственные очереди якобы за российскими паспортами – ГУР Минобороны Украины

"Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местных ЦНАПах. Чтобы продемонстрировать якобы желание местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы", – говорится в сообщении.
Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы, добавили в ведомстве.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях.
11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили немногим более 50 человек.