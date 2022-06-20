В Бердянске оккупанты создают искусственные очереди якобы за российскими паспортами – ГУР Минобороны Украины

"Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местных ЦНАПах. Чтобы продемонстрировать якобы желание местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы", – говорится в сообщении.

Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы, добавили в ведомстве.