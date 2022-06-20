ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске оккупанты создают искусственные очереди якобы за российскими паспортами – ГУР Минобороны Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне на оккупированных территориях раздают паспорта РФ
Россияне на оккупированных территориях раздают паспорта РФ
Фото: depositphotos.com

Российские войска во временно оккупированном Бердянске Запорожской области создают искусственные очереди в центры предоставления админуслуг из якобы желающих получить российские паспорта. Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны 20 июня.

"Оккупационная администрация Бердянска создает искусственные очереди в местных ЦНАПах. Чтобы продемонстрировать якобы желание местных жителей получить российские паспорта, всех стоящих на учете в военной комендатуре Бердянска принудительно отправляют в ЦНАП для создания очередей перед пунктами фотографирования на документы", – говорится в сообщении.

Граждан, которые не согласились стоять в очередях, отправляют на общественные работы, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/337599271884833

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях.

11 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили немногим более 50 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: паспорт, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (151230)
2
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (130842)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (67753)
4
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (51333)
5
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (42802)
6
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (31709)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (31695)
8
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии (22192)
 
 
 
 