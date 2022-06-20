В Бердянске шестеро правоохранителей перешли на сторону врага, им сообщили о подозрении – ГБР

"Мужчины по собственному желанию начали службу в местном оккупационном правоохранительном органе на временно неподконтрольных территориях Запорожской области", – говорится в сообщении.

Правоохранителей подозревают в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовных производствах осуществляет Запорожская областная прокуратура.

В июне ГБР уже сообщило о подозрении по этой же статье восьми правоохранителям из Запорожской области, в том числе двум из Бердянска. "Они по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях", – говорилось в сообщении.