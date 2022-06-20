В оккупированном Мелитополе заметили сирийских боевиков – мэр города

По его словам, сирийцев видели на территории захваченной российскими военными воинской части, сирийцы "одеты в форму рашистской федерации".

"По информации местных жителей Авиагородка, они уже их видели на территории Авиагородка в Мелитополе", – сказал Федоров.

Он также призвал жителей Мелитополя эвакуироваться на подконтрольные украинским властям территории, если есть такая возможность.

Война России против Украины. Главное (обновляется)