В оккупированном Мелитополе заметили сирийских боевиков – мэр города

По его словам, сирийцев видели на территории захваченной российскими военными воинской части, сирийцы "одеты в форму рашистской федерации".
"По информации местных жителей Авиагородка, они уже их видели на территории Авиагородка в Мелитополе", – сказал Федоров.
Он также призвал жителей Мелитополя эвакуироваться на подконтрольные украинским властям территории, если есть такая возможность.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал тогда "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывавшая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.
13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.
23 марта ГУР МО заявило, что Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ.
20 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что украинские военные ликвидировали наемников из Сирии и Ливии в Луганской области.