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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты похитили местного волонтера, раздававшего жителям гуманитарную помощь

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Енина похитили в ночь на 18 июня
Енина похитили в ночь на 18 июня
Фото: Ілля Єнін / Facebook

В ночь на 18 июня российские оккупанты похитили в Мелитополе Запорожской области местного жителя Илью Енина, который занимался раздачей "гуманитарки". Об этом "Обозревателю" сообщил брат похищенного Даниил.

В тот вечер 23-летний Илья находился дома с женой, двумя детьми и бабушкой. 15 вооруженных военных РФ провели обыск в его доме, забрали только телефон и увезли Енина.

По словам брата, Илья оставался в оккупированном городе из-за бабушки, чтобы ухаживать за ней.

"Он помогал людям на месте как мог. Его забрали по факту из-за меня, так и сказали: "Брату привет, мы знаем, чем он занимается", – поделился Даниил.

За два дня до похищения Илья Енин опубликовал на своей странице в Facebook видео раздачи продуктовых наборов на оккупированной территории.

20 июня местное агентство "РИА Мелитополь" опубликовало большой материал, в котором Илья Енин рассказывал о своей волонтерской деятельности. О его похищении журналисты узнали в последний день подготовки статьи.

"24 февраля в первый день войны испытал шок. Сразу поехали с братом Даниилом по магазинам, на АЗС. Было предчувствие надвигающегося голода. А голод, кстати, не заставил себя долго ждать. Супермаркеты разграбили, магазины не работали. Каждый выживал как мог. Самый дефицитный товар, как во вторую мировую, сигареты. Их практически невозможно было купить", – рассказал он.

Сперва Илья вместе с братом раздавал местным жителям сигареты и воду, позже скооперировался с местным предпринимателем Евгением Покопцевым и создал волонтерскую группу "Народный фронт". Илья рассказал, что часто к ним обращались пенсионеры, так как из-за оккупации в городе перестали работать почтовые отделения и закрылся "Ощадбанк", где большинство пенсионеров получали пенсию. Также волонтеры помогают и беженцам из Мариуполя, прибывшим в Мелитополь.

Как отмечает агентство, деньги на закупку продуктов для местных жителей  волонтеры получают от благотвортельных организацийй United Help Ukraine, Mid-Plains Community College и других доноров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, похищение, Мелитополь, волонтер, война России против Украины, российские оккупанты
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