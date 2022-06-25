Оккупанты нанесли удар по поселку Десна в Черниговской области – глава ОВА

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", – написал он.
Чаус призвал не публиковать фото и видео с мест "прилетов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По Десне российские оккупанты уже наносили ракетный удар утром 17 мая. Под завалами обнаружили тела 87 погибших.
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.