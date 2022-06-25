Оккупанты нанесли удар по поселку Десна в Черниговской области – глава ОВА

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", – написал он.

Чаус призвал не публиковать фото и видео с мест "прилетов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По Десне российские оккупанты уже наносили ракетный удар утром 17 мая. Под завалами обнаружили тела 87 погибших.

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.