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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ хочет подорвать жилые дома в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины – ГУР Минобороны

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Кремль пытается втянуть армию Беларуси в войну против Украины, отметили в ГУР
Кремль пытается втянуть армию Беларуси в войну против Украины, отметили в ГУР
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

РФ попытается втянуть Беларусь в войну против Украины, оккупанты планируют ряд провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению в республике.

Об этом 24 июня в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В город Мозырь (Беларусь) под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления (ГРУ) РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых [близким к Кремлю бизнесменом Евгением] Пригожиным и [главой минобороны РФ Сергеем] Шойгу, – говорится в сообщении. – Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси".

Отмечается, что Кремль намерен использовать сценарий, который был применен РФ во время разжигания войны в Чечне.

"Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы", – сообщили в украинской разведке.

Такая "спецоперация", по мнению российских кураторов, создаст для называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко формальный повод для развязывания войны против Украины.

"Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне. Имея эту информацию, офицеры армии Беларуси приступили к эвакуации своих семей из Мозыря", – резюмировали в ГУР.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил 22 июня, что "на данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения в Гомельской области возле границы Украины.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, теракт, Беларусь, Кремль, разведка, провокации, ГРУ, угрозы, диверсия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, спецоперация, школы, взрывы, больницы, инфраструктура, население, ГУР Минобороны Украины
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