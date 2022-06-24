РФ хочет подорвать жилые дома в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины – ГУР Минобороны

Кремль пытается втянуть армию Беларуси в войну против Украины, отметили в ГУР Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Об этом 24 июня в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В город Мозырь (Беларусь) под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления (ГРУ) РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых [близким к Кремлю бизнесменом Евгением] Пригожиным и [главой минобороны РФ Сергеем] Шойгу, – говорится в сообщении. – Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси".

Отмечается, что Кремль намерен использовать сценарий, который был применен РФ во время разжигания войны в Чечне.

"Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы", – сообщили в украинской разведке.

Такая "спецоперация", по мнению российских кураторов, создаст для называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко формальный повод для развязывания войны против Украины.

"Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне. Имея эту информацию, офицеры армии Беларуси приступили к эвакуации своих семей из Мозыря", – резюмировали в ГУР.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил 22 июня, что "на данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет".

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