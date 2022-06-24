Лукашенко приехал к Путину перед их встречей в Беларуси

"Сегодня и завтра – неформальное общение с президентом Путиным в Завидово. Официальная программа в субботу. 25 июня рабочая встреча лидеров пройдет в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.
Лукашенко поехал в Россию незадолго до IX Форума регионов Беларуси и России, который намечен на 30 июня – 1 июля. Форум пройдет в белорусском Гродно, там, вероятно, состоится еще одна встреча Лукашенко с Путиным, отмечает "РИА Новости".
Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.
Украина и западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в войне и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".