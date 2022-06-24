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Лукашенко приехал к Путину перед их встречей в Беларуси

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Лукашенко (справа) поехал в Путину (слева) 23 июня
Лукашенко (справа) поехал в Путину (слева) 23 июня
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к российскому президенту Владимиру Путину в Подмосковье. Об этом 23 июня сообщил приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

"Сегодня и завтра – неформальное общение с президентом Путиным в Завидово. Официальная программа в субботу. 25 июня рабочая встреча лидеров пройдет в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Лукашенко поехал в Россию незадолго до IX Форума регионов Беларуси и России, который намечен на 30 июня – 1 июля. Форум пройдет в белорусском Гродно, там, вероятно, состоится еще одна встреча Лукашенко с Путиным, отмечает "РИА Новости".

Контекст:

Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявил, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.

Украина и западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в войне и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, встреча
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