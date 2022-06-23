В украинской разведке уверены, что сейчас угрозы для Украины со стороны Беларуси нет

"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет. Это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь, ситуация абсолютно под контролем", – заявил Буданов.
Он отметил, что в Беларуси действительно продолжаются военные собрания, учения, укрепление границы и происходит целый комплекс действий военного назначения.
"Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем об этом знать и предпримем адекватные действия", – заверил глава украинской разведки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения в Гомельской области возле границы Украины.