В украинской разведке уверены, что сейчас угрозы для Украины со стороны Беларуси нет

"На данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет. Это я с абсолютной уверенностью могу вам сказать. Успокойтесь, ситуация абсолютно под контролем", – заявил Буданов.

Он отметил, что в Беларуси действительно продолжаются военные собрания, учения, укрепление границы и происходит целый комплекс действий военного назначения.

"Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины на данном этапе. Если у них появятся такие мысли, мы сразу будем об этом знать и предпримем адекватные действия", – заверил глава украинской разведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)