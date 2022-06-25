"24 ракеты". Мэр Житомира сообщил об обстрелах оккупантами объектов рядом с городом

Сухомлин сообщил, что по Житомиру ударов не было Фото: Сергій Сухомлин / Facebook

"Сегодня с утра мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты возле Житомира. С самолетов были запущены ракеты, они зашли из Беларуси. Сумарно было 24 ракеты запущено по воинским частям и по объектам вокруг Житомира", – сказал он.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил в Telegram. что обстрел произошел около 4.15 утра.

"В этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет. Сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", - написал он.

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