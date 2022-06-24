В Украине ликвидировали группировку, которая под контролем спецслужб РФ сбывала наркотики украинским бойцам – ГБР

В Госбюро подчеркнули, что группировка контролировала разветвленную сеть производства и распространения наркотиков – метадона, амфетамина, марихуаны и других. Прежде всего они предназначались военнослужащим ВСУ и другим военным на востоке Украины, выяснили в бюро.

"Деятельность наркогруппировки курировали спецслужбы Российской Федерации. Распространение наркотических средств среди военнослужащих имело целью на постоянной основе осуществлять подрыв боевой готовности наших войск", – заявили в ГБР.

Организация, в которую в том числе входили граждане Беларуси, имела четкую иерархическую структуру, лаборатории, разветвленные каналы распространения наркотиков. Один из руководителей группировки платил "дань" правоохранителям, чтобы они не замечали деятельности наркоторговцев, добавили в ГБР.

Он и другие "вожаки" группировки задержаны, открыто производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц).

Спецоперация по ликвидации группировки проводилась в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях. Проведено 27 обысков, установлены механизмы работы группировки и контакты. Изъяты около 13 тыс. доз наркотиков, $180 тыс. и 1 млн грн наличными, большое количество ювелирных изделий из золота и т.д.

ГБР отмечает, что в настоящее время установлены все причастные к схеме сбыта наркотиков.