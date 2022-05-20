Украина расторгла соглашения с Россией о борьбе с наркотиками и медицинском страховании

"Прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими и соглашения [...] о медицинском страховании граждан Украины, временно находящихся в РФ, и граждан РФ, временно находящихся в Украине", – написал он.

Контекст: Украина разрывает соглашения с Россией на фоне ее открытого вторжения на украинские территории. Кабинет Министров, в частности, в апреле денонсировал соглашение с РФ о ракетно-космическом сотрудничестве. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 15 мая, что все соглашения между Украиной и Россией отменять не стоит.