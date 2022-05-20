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Украина расторгла соглашения с Россией о борьбе с наркотиками и медицинском страховании

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Решение Кабмин принял на заседании 20 мая
Решение Кабмин принял на заседании 20 мая
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

20 мая Кабинет Министров Украины принял решение расторгнуть два соглашения с российским правительством. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими и соглашения [...] о медицинском страховании граждан Украины, временно находящихся в РФ, и граждан РФ, временно находящихся в Украине", – написал он.

Контекст:

Украина разрывает соглашения с Россией на фоне ее открытого вторжения на украинские территории.

Кабинет Министров, в частности, в апреле денонсировал соглашение с РФ о ракетно-космическом сотрудничестве.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 15 мая, что все соглашения между Украиной и Россией отменять не стоит.

Теги: Россия, Кабинет Министров, медицина, наркотики, правительство, страхование, Тарас Мельничук, соглашение, сотрудничество
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