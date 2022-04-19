Украина денонсировала соглашение с Россией о ракетно-космическом сотрудничестве

"Денонсировано соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники", – написал он.

Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года, уточняет "Интерфакс-Украина".

"Главком" пишет, что Кабмин поручил Министерству иностранных дел направить уведомление о денонсации документа правительству РФ.

Издание объясняет, что в соглашении указывалось, что оно заключается на неограниченный срок и "каждая из сторон может денонсировать соглашение путем письменного уведомления другой стороны, соглашение утрачивает силу через шесть месяцев с даты получения соответствующей стороной уведомления о денонсации".

Решение Кабмина принято на фоне масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля.