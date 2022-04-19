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Украина денонсировала соглашение с Россией о ракетно-космическом сотрудничестве

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Кабмин поручил дипломатам уведомить о решении российское правительство
Кабмин поручил дипломатам уведомить о решении российское правительство
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

19 апреля Кабинет Министров Украины разорвал сотрудничество с Россией в области освоения космоса. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Денонсировано соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники", – написал он.

Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года, уточняет "Интерфакс-Украина".

"Главком" пишет, что Кабмин поручил Министерству иностранных дел направить уведомление о денонсации документа правительству РФ.

Издание объясняет, что в соглашении указывалось, что оно заключается на неограниченный срок и "каждая из сторон может денонсировать соглашение путем письменного уведомления другой стороны, соглашение утрачивает силу через шесть месяцев с даты получения соответствующей стороной уведомления о денонсации".

Решение Кабмина принято на фоне масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля.

Теги: Россия, Кабинет Министров, космос, правительство, документы, ракеты, Тарас Мельничук, соглашение, сотрудничество, Кабмин
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