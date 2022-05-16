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Все соглашения Украины с Россией денонсировать нельзя – Стефанчук

Стефанчук рассказал о десоветизации и дероссиянизации
Стефанчук рассказал о десоветизации и дероссиянизации
Фото: pixabay.com

Между Украиной и вторгшейся в нее Россией действуют соглашения, действие которых отменять не стоит. Такое мнение спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 15 мая.

"Можем ли мы убрать все? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться. К примеру, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными – это все происходит на уровне международных соглашений", – сказал он.

Спикер украинского парламента считает, что экономические соглашения между РФ и Украиной должны быть отменены.

"Ранее парламент принял закон о десоветизации украинского законодательства, которым признаны недействующими ряд соглашений, которые сохранялись с Советского Союза и УССР. Мы почти 1200 законодательных актов десоветизировали", – объяснил Стефанчук.

Он отметил, что "все вопросы, связанные с ратификациями, денонсациями, идут по инициативе Кабинета Министров", поэтому именно от правительства парламент ожидает предложений относительно "дероссиянизации и дебелорусизации" соглашений и намерен в первую очередь их рассматривать.

"Хочу подчеркнуть, что Верховная Рада уже рассмотрела очень много вопросов денонсации соглашений с РФ и Беларусью. В частности, соглашения об участии Украины в СНГ уже денонсированы. Будем ждать общий список. Например, что Министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины", – сказал Стефанчук.

Контекст:

На фоне масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, Кабинет Министров Украины уже денонсировал соглашение с РФ о ракетно-космическом сотрудничестве.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, Кабинет Министров, правительство, законодательство, парламент, ратификация, Руслан Стефанчук, спикер, соглашение
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