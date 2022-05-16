Все соглашения Украины с Россией денонсировать нельзя – Стефанчук

"Можем ли мы убрать все? Очевидно, нет. Потому что есть ряд соглашений, касающихся прав человека, которые должны соблюдаться. К примеру, если украинцы будут находиться на территории тех государств, а также обмены пленными – это все происходит на уровне международных соглашений", – сказал он.

Спикер украинского парламента считает, что экономические соглашения между РФ и Украиной должны быть отменены.

"Ранее парламент принял закон о десоветизации украинского законодательства, которым признаны недействующими ряд соглашений, которые сохранялись с Советского Союза и УССР. Мы почти 1200 законодательных актов десоветизировали", – объяснил Стефанчук.

Он отметил, что "все вопросы, связанные с ратификациями, денонсациями, идут по инициативе Кабинета Министров", поэтому именно от правительства парламент ожидает предложений относительно "дероссиянизации и дебелорусизации" соглашений и намерен в первую очередь их рассматривать.

"Хочу подчеркнуть, что Верховная Рада уже рассмотрела очень много вопросов денонсации соглашений с РФ и Беларусью. В частности, соглашения об участии Украины в СНГ уже денонсированы. Будем ждать общий список. Например, что Министерство иностранных дел будет считать нужным убрать в законодательном поле Украины", – сказал Стефанчук.