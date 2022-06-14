Война в Украине расширит наркотрафик и больше людей попадут в зависимость – европейские эксперты

Наркоторговцы могут переключиться на альтернативные пути перевозок, чтобы избежать районов с повышенным присутствием сил безопасности, говорится в отчете. В то же время люди, пережившие серьезный психологический стресс во время конфликта, могут оказаться более уязвимыми к проблемам со злоупотреблением психоактивными веществами в будущем.

В EMCDDA считают, что сложная финансовая ситуация в Афганистане, который с августа находится под контролем талибов, может сделать наркобизнес более важным источником дохода и привести к увеличению незаконных поставок героина в Европу.

Отчет констатирует, что, несмотря на запрет талибов на производство, продажу и оборот опиатов, выращивание мака в Афганистане продолжается.

В первой половине 2022 года центр фиксирует, что употребление психоактивных веществ Европе возвращается к допандемическому уровню, и есть все признаки роста их нелегального производства, сообщает EMCDDA.

"Лекарства никогда не были так доступны, и новые сильнодействующие вещества продолжают появляться. Прямо или косвенно, но это может коснуться каждого", – отметил в отчете директор EMCDDA Алексис Гусдил.