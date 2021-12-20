В Украине перекрыли канал контрабанды наркотиков на 1 млн грн – Офис генпрокурора

В рамках расследования были проведены обыски в Волынской, Донецкой, Одесской, Киевской областях и в городе Киеве.
"Изъято почти 50 тыс. таблеток псевдоэфедринсодержащего средства. Стоимость изъятых прекурсоров на черном рынке составляет более 1 млн грн", – отметили в релизе.
Правоохранители устанавливают людей, причастных к ввозу прекурсоров.
Троим фигурантам сообщили о подозрении в участии в преступной организации, контрабанде прекурсоров, а также их незаконном приобретении, хранении, пересылке и сбыте (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311) Уголовного кодекса Украины.