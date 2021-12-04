В Херсоне задержали крымчанина, который хотел вывезти в оккупированный Крым психотропные вещества

31-летнего крымчанина задержали, правоохранители будут ходатайствовать о его аресте Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники и полиция 3 декабря провели обыски в помещении в Херсоне.

"Во время обыска у гражданина Украины, жителя временно оккупированного Крыма, было выявлено более 2000 таблеток препарата Unifed, которые содержат в себе психотропное вещество псевдоэфедрин, оборот которого ограничен и в отношении которого устанавливаются меры контроля", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. По данным следствия, он планировал незаконно переместить таблетки через админграницу на территорию временно оккупированного Крыма и в дальнейшем использовать их для изготовления метамфетамина в целях сбыта.

В Херсонской областной полиции уточнили, что задержанный – 31-летний житель Крыма, который арендовал квартиру в Херсоне.

"Таблетки подозреваемый заказывал через Telegram-канал и получал с помощью почтовых перевозчиков. В дальнейшем мужчина собирался перенаправить запрещенные медицинские вещества на временно оккупированную территорию АР Крым, изготовить там из них метамфетамин и сбывать путем "закладок", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Правоохранители планируют ходатайствовать о его аресте.