ГБР завершило расследование по делу Медведчука

Обвинительный акт в рамках производства направили в суд.
В ГБР напомнили, что Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от ОПЗЖ, должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе моря в районе временно оккупированной территории АР Крым. Эти ценности в соответствии с Конституцией Украины являются собственностью украинского народа.
Кроме того, по данным следствия, нардеп предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он собирал информацию о местах дислокации военных формирований Украины, проведении боевой подготовки, содействовал в привлечении граждан Украины к дестабилизации общественно-политической ситуации.
Как отмечают в ГБП, максимальная санкция статей, по которым проходит Медведчук (ст. 111 – госизмена и ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны), – лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
27 апреля ГБР провело обыски у родственников нардепов во Львове и области, следственные действия осуществлялись в квартирах, домах и на предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктора Медведчука Сергею. "Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества, его дальнейший арест, а также документирование причастности данных субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", – подчеркнули в бюро.
23 мая Медведчук дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко. Он, в частности, рассказал о схемах вывода из государственной собственности части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и закупки угля в "ЛДНР".