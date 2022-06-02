ГБР завершило расследование по делу Медведчука

Обвинительный акт в рамках производства направили в суд.

В ГБР напомнили, что Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от ОПЗЖ, должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе моря в районе временно оккупированной территории АР Крым. Эти ценности в соответствии с Конституцией Украины являются собственностью украинского народа.

Кроме того, по данным следствия, нардеп предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он собирал информацию о местах дислокации военных формирований Украины, проведении боевой подготовки, содействовал в привлечении граждан Украины к дестабилизации общественно-политической ситуации.

Как отмечают в ГБП, максимальная санкция статей, по которым проходит Медведчук (ст. 111 – госизмена и ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны), – лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.