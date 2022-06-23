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Одесские чиновники пытались продать запчасти к самолетам ВСУ – СБУ

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СБУ вернули в собственность государства более 500 единиц запчастей от боевых самолетов
СБУ вернули в собственность государства более 500 единиц запчастей от боевых самолетов
Фото: depositphotos.com

В Одессе СБУ разоблачила преступную схему на одном из госпредприятий. Чиновники пытались продать комплектующие к боевым самолетам, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководство госпредприятия "списывало" детали как непригодные для использования. Позже краденые запчасти пытались провести через фиктивную процедуру закупки под видом новых.

Таким образом злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к авиадвигателям на общую сумму более 10 млн грн. Правоохранителям удалось вернуть в собственность государства более 500 единиц запчастей.

Кроме того, в Житомирской области при содействии СБУ арестовали активы российского и белорусского предприятий на сумму более 30 млн грн. Владельцами активов являются представители кремлевских бизнес-структур, отмечают в спецслужбе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Одесса, Беларусь, коррупция, самолет, Житомирская область
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