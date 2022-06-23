Одесские чиновники пытались продать запчасти к самолетам ВСУ – СБУ

По данным следствия, руководство госпредприятия "списывало" детали как непригодные для использования. Позже краденые запчасти пытались провести через фиктивную процедуру закупки под видом новых.
Таким образом злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к авиадвигателям на общую сумму более 10 млн грн. Правоохранителям удалось вернуть в собственность государства более 500 единиц запчастей.
Кроме того, в Житомирской области при содействии СБУ арестовали активы российского и белорусского предприятий на сумму более 30 млн грн. Владельцами активов являются представители кремлевских бизнес-структур, отмечают в спецслужбе.