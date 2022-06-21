СБУ разоблачила российскую агентуру в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины

СБУ провела сложную спецоперацию, чтобы выявить в Кабмине и ТПП предателей, завербованных российскими спецслужбами Фото: ssu.gov.ua

В результате многоэтапной спецоперации СБУ в Киеве был задержан заведующий отделом секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты (ТПП).

"Чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей", – отмечают в СБУ.

Как установила украинская спецслужба, одного из чиновников завербовали в 2012 году во время путешествия в Россию два кадровых сотрудника ФСБ. Из РФ он вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать тайную информацию, которая проходит через Кабмин.

Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке, рассказали в СБУ. А для передачи файлов договаривался в закрытом Telegram-канале о встрече со своим связным – одним из работников Торгово-промышленной палаты. Его тоже завербовали в Москве сотрудники 5-й службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал впоследствии во временно оккупированном Симферополе.

Предатели работали на ФСБ не бесплатно. Как выяснили в СБУ, российские кураторы платили им за информацию от $2 до $15 тыс. за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

"Вознаграждение" связной получал во время личных встреч с кураторами.

"Они проходили в Крыму или в третьих странах. Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других кандидатов для вербовки", – добавили в пресс-службе СБУ.

СБУ идентифицировала одного из тех, кто готовил сотрудника ТПП как агента – это представитель 5-й Службы фсб Юрий Водолазкий.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.