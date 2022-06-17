СБУ сообщила о нейтрализации российской агентуры, задержаны 19 человек

19 человек были заденжаны в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.

"Задержанные лица корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, а также собирали информацию о местах содержания российских пленных. Кроме того, они занимались сбором данных об участниках национального сопротивления, подпольно противодействующих захватчикам на временно оккупированных территориях юга Украины. По данным следствия, вражеской группой руководил агент ФСБ, находившийся в одном из районов Херсона. Полученные от информаторов разведданные он передавал представителям российских спецслужб, среди которых советник так называемого председателя Крыма [Сергея] Аксенова", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что таким образом удалось избежать многочисленных ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Украине.

"Установлено, что агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ для ведения разведывательно-подрывной деятельности против государства. В состав группы входили жители разных регионов. Передачу информации осуществляли через "связных", которые находились на временно оккупированной территории Херсонской области. Для коммуникации использовали закрытые Telegram-каналы. Среди переданных оккупантам сведений были электронные карты с локациями мест массового пребывания людей, объектов критической инфраструктуры и украинских военных подразделений", – сообщили в пресс-центре.

Правоохранители провели более 30 обысков, в ходе которых выявили оружие, компьютерную технику и средства связи, прокремлевские агитационные материалы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Задержанным планируют сообщить о подозрении и ходатайствовать об их аресте. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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