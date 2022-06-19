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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Во время Майдана в 2014 году в Киеве сидела группа советников из ФСБ, которые настаивали на жестком разгоне протестующих – Геннадий Гудков

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Гудков: Гигантские суммы вкачивались в режим Януковича, поэтому, когда начался Майдан, туда была направлена группа ФСБ. И я даже кое-кого знаю
Гудков: Гигантские суммы вкачивались в режим Януковича, поэтому, когда начался Майдан, туда была направлена группа ФСБ. И я даже кое-кого знаю
Скриншот: currenttime.tv

В 2014 году во время Революции достоинства в Киев прибыла группа сотрудников Федеральной службы безопасности России – они "советовали" теперь уже беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу силой разогнать Майдан.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

Он рассказал, что президент России Владимир Путин сделал все, чтобы Янукович пришел к власти. Россия финансировала режим Януковича и различные программы, связанные с ним. Сам Янукович, предполагает политик, мог быть агентом влияния российских спецслужб и ориентировал его лично Путин.

"И Путин по большому счету ставил перед Януковичем всего одну задачу. И на это он не жалел денег. Гигантские суммы вкачивались в режим Януковича, огромные. И не только в виде дисконтов по тарифу на нефть и газ, но и прямое финансирование. Чего там только не финансировалось. Я точную цифру сказать не могу, но мне называли, что это десятки миллиардов долларов за это время вкачивались в различные программы, связанные с Януковичем и его режим, укрепление режима. И поэтому, когда вдруг в 2013 году начался Майдан, в 2014 году туда была направлена группа ФСБ. И я даже кое-кого знаю. Она сидела в Киеве при Януковиче, и она советовала ему начать жесткую... ну, готова была помочь. Я не знаю, там были наши снайперы или не были, как это было в 1993 году в Москве, там один генерал третьей военной контрразведки поставлял этих снайперов", – рассказал он.

Бывший российский парламентарий предположил, что протестующих на Майдане в 2014 году расстреливали в том числе снайперы из РФ.

"Вполне возможно, я не исключаю, что и группа снайперов там была из России – те, кто стреляли по [митингующим] на Майдане. Я не исключаю, но не берусь утверждать – я не знаю, насколько там это расследовано, все, что происходило на Майдане. Но там точно сидела группа советников ФСБ, которые настаивали очень жестко – так сказать, дергали его за полы пиджака, чтобы он применил силу, разогнал, применил жесткость и так далее. Янукович на это не пошел. Я сейчас не оправдываю и не говорю, что он хороший или плохой. Просто он не решился", – сказал Гудков.

Он говорит, что Путин мечтал воссоздать Российскую империю, в которой Украина должна была стать ключевым звеном, поэтому, когда в 2014 году Янукович бежал из страны вследствие Революции достоинства, в Кремле считали его предателем. После победы Революции достоинства и избрания Украиной европейского вектора развития Путин сильно обиделся и решил ей мстить, пояснил Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях.

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

СМИ, в частности "Украинская правда", писали, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году Россия планировала отстранить от власти президента Владимира Зеленского и поставить на его место Януковича. Россия не отказывается от намерений сменить власть в Украине, сообщили в Генштабе ВСУ 11 мая.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Россия, Киев, Владимир Путин, ФСБ, Революция достоинства, Геннадий Гудков
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