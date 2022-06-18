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Бешеные собаки не подлежат излечению – Чубаров о России и Путине

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Чубаров считает, что международное сообщество не должно поддаваться на ядерный шантаж Москвы
Чубаров считает, что международное сообщество не должно поддаваться на ядерный шантаж Москвы
Фото: krymr.com

"Возвращение лица" президенту России Владимиру Путину уже невозможно из-за его агрессивных действий в отношении Украины. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 17 июня.

Журналисты попросили прокомментировать гипотетическую ситуацию, когда освобождение Вооруженными силами Крыма "для России окажется той чертой, за которой она готова применить ядерное оружие", и что "только недавно мы слышали слова о том, чтобы дать Путину сберечь лицо".

"Бешеные собаки не подлежат излечению. Их следует убить, чтобы они не заразили других, в том числе людей. Со стороны России и Путина перейдены все возможные линии и возвращение лица уже невозможно. Что касается ядерного оружия. Если поддаться на этот шантаж, возникает вопрос: а какими будут следующие ультиматумы, на которые мир должен поддаться, чтобы избежать ядерной войны?" – ответил Чубаров.

По его словам, ответственность международного сообщества заключается в том, "чтобы никому никогда не было повадно шантажировать мир ядерным оружием".

"Начинать это надо с Москвы и с Путина. Оно (международное сообщество. – "ГОРДОН") должно найти механизмы, чтобы исключить возможность такого нападения, если эта бешеная собака отвяжется. Ну и подумать, как устранить эту бешеную собаку", – объяснил Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 мая. Он подчеркнул, что вторжение России в Украину началось именно с Крыма.

Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, ядерное оружие, война, Москва, Рефат Чубаров, агрессия, вторжение, шантаж, война России против Украины
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