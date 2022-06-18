Бешеные собаки не подлежат излечению – Чубаров о России и Путине

Журналисты попросили прокомментировать гипотетическую ситуацию, когда освобождение Вооруженными силами Крыма "для России окажется той чертой, за которой она готова применить ядерное оружие", и что "только недавно мы слышали слова о том, чтобы дать Путину сберечь лицо".

"Бешеные собаки не подлежат излечению. Их следует убить, чтобы они не заразили других, в том числе людей. Со стороны России и Путина перейдены все возможные линии и возвращение лица уже невозможно. Что касается ядерного оружия. Если поддаться на этот шантаж, возникает вопрос: а какими будут следующие ультиматумы, на которые мир должен поддаться, чтобы избежать ядерной войны?" – ответил Чубаров.

По его словам, ответственность международного сообщества заключается в том, "чтобы никому никогда не было повадно шантажировать мир ядерным оружием".

"Начинать это надо с Москвы и с Путина. Оно (международное сообщество. – "ГОРДОН") должно найти механизмы, чтобы исключить возможность такого нападения, если эта бешеная собака отвяжется. Ну и подумать, как устранить эту бешеную собаку", – объяснил Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)