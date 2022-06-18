Роднянский: На примере Путина мы наблюдаем, к чему могут привести комплексы ущербных людей

"Он думал обаять Запад, [...] он очень хотел, он был открыт, и, полагаю, он не понял, что этот мир другой, что он существует по другим правилам", – сказал он.

Продюсер считает, что Путин и другие представители бывшего Ленинграда (сейчас Санкт-Петербурга) имеют "понятийную" систему координат: "сговориться, пожать руки, поделить". Роднянский отметил, что Путин в свое время заявлял: "Единая Европа от Лиссабона до Владивостока, будем вместе в НАТО", и даже выступил в парламенте Германии на немецком языке.

"Он почувствовал, что, с одной стороны, Запад коррумпируется, вроде как у людей, – "все, как мы решаем", а в каких-то вещах звонишь: "Выдайте мне [получившего политическое убежище в Великобритании экс-премьер-министра Чеченской республики Ичкерия Ахмеда] Закаева", а ему [на тот момент премьер-министр Великобритании Тони] Блэр сказал: "Извини, я не могу, это суд [должен решать]". И он подумал: Ну ни фига себе! Какой суд? Ты о чем?" И он понял, что "его дурят": где надо – деньги берут, коррумпируются, а где не надо – дурят", – объяснил Роднянский.

По его словам, в какой-то момент Путин "начал обижаться".

"И дальше эта система привела к потрясающему, образцовому психологическому комплексу обид. Мы с вами наблюдаем, к чему могут привести эти психологические комплексы ущербных людей в отсутствие гражданских институтов, независимого суда и свободных медиа. Потому что они начинают обижаться", – заявил Роднянский.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube