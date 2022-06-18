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Роднянский: На примере Путина мы наблюдаем, к чему могут привести комплексы ущербных людей

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Роднянский считает, что Путин (на фото) хотел "обаять Запад"
Роднянский считает, что Путин (на фото) хотел "обаять Запад"
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, когда пришел к власти, не понял Запад. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинско-российский продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский.

"Он думал обаять Запад, [...] он очень хотел, он был открыт, и, полагаю, он не понял, что этот мир другой, что он существует по другим правилам", – сказал он.

Продюсер считает, что Путин и другие представители бывшего Ленинграда (сейчас Санкт-Петербурга) имеют "понятийную" систему координат: "сговориться, пожать руки, поделить". Роднянский отметил, что Путин в свое время заявлял: "Единая Европа от Лиссабона до Владивостока, будем вместе в НАТО", и даже выступил в парламенте Германии на немецком языке.

"Он почувствовал, что, с одной стороны, Запад коррумпируется, вроде как у людей, – "все, как мы решаем", а в каких-то вещах звонишь: "Выдайте мне [получившего политическое убежище в Великобритании экс-премьер-министра Чеченской республики Ичкерия Ахмеда] Закаева", а ему [на тот момент премьер-министр Великобритании Тони] Блэр сказал: "Извини, я не могу, это суд [должен решать]". И он подумал: Ну ни фига себе! Какой суд? Ты о чем?" И он понял, что "его дурят": где надо – деньги берут, коррумпируются, а где не надо – дурят", – объяснил Роднянский.

По его словам, в какой-то момент Путин "начал обижаться".

"И дальше эта система привела к потрясающему, образцовому психологическому комплексу обид. Мы с вами наблюдаем, к чему могут привести эти психологические комплексы ущербных людей в отсутствие гражданских институтов, независимого суда и свободных медиа. Потому что они начинают обижаться", – заявил Роднянский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

5 апреля 2021 года Путин подписал поправки в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации", позволяющие ему избираться еще дважды – в 2024-м и 2030 годах. Согласно обновленному закону, президент России может занимать свой пост не более двух сроков, однако сроки, в течение которых он являлся главой государства до принятия поправок в конституцию, не учитываются.

22 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, НАТО, Великобритания, режиссер, Ахмед Закаев, Александр Роднянский, психология, президент, премьер-министр, продюсер, суд
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