Роднянский: Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 1991-го по 2022 год

Роднянский: В 1991 году рано радовались, что это было беcкровно Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

"Мы присутствуем с вами во времена распада империи, – сказал Роднянский. – Давайте представим себе, как наши с вами внуки, правнуки через 100 лет будут смотреть на эти события. И вот как сегодня Первая [мировая война] и Вторая мировая война кажутся одной войной, которая началась в 1914 году и закончилась в 1945-м, просто в ней был перерыв, точно так же будет считаться, что распад Советского Союза происходил с 1991 года по 2022-й (или сколько там будет длиться эта проклятая война, может, до 2023-го)".

Продюсер отметил, что в истории были и другие события, которые можно сравнить с текущими. В качестве примера он привел так называемую Столетнюю войну между Англией и Францией, которая продолжалась с 1337 года по 1453-й. Он отметил, что эта война на самом деле не длилась 100 лет, там было несколько походов с 20-летними перерывами между ними.

Роднянский напомнил, что в 1991 году СССР распался без военных конфликтов.

"Но в 1991 году рано радовались, что это было беcкровно. Просто, так сказать, не успели разобраться и реваншисты еще не подготовились", – отметил продюсер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube