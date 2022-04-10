Гордон: Смерть Жириновского – предвестник распада России

"Я Владимира Жириновского неплохо знал, я с ним делал два интервью. Одно из них так и не вышло, потому что Владимир Вольфович наговорил там столько имперской шовинистической херни, что я не выпустил это интервью в свет. Он его выпустил в свет. [...] Смерть Жириновского очень символична", – сказал он.

Журналист напомнил, что Советский Союз распался в 1991 году.

"А накануне в течение трех лет умерли три старца, которые держали как бы эту огромную страну – [экс-глава МИД СССР Вячеслав] Молотов, [экс-глава Совета министров СССР Георгий] Маленков и [экс-генсек Компартии Украинской СССР Лазарь] Каганович. Они олицетворяли этот СССР со сталинских времен. И вот когда они в очень почтенном возрасте, за 90 лет, все умерли, распался и Советский Союз. Я считаю, что смерть Жириновского – предвестник распада России", – заявил Гордон.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube