Гордон: Смерть Жириновского – предвестник распада России

"Я Владимира Жириновского неплохо знал, я с ним делал два интервью. Одно из них так и не вышло, потому что Владимир Вольфович наговорил там столько имперской шовинистической херни, что я не выпустил это интервью в свет. Он его выпустил в свет. [...] Смерть Жириновского очень символична", – сказал он.
Журналист напомнил, что Советский Союз распался в 1991 году.
"А накануне в течение трех лет умерли три старца, которые держали как бы эту огромную страну – [экс-глава МИД СССР Вячеслав] Молотов, [экс-глава Совета министров СССР Георгий] Маленков и [экс-генсек Компартии Украинской СССР Лазарь] Каганович. Они олицетворяли этот СССР со сталинских времен. И вот когда они в очень почтенном возрасте, за 90 лет, все умерли, распался и Советский Союз. Я считаю, что смерть Жириновского – предвестник распада России", – заявил Гордон.
9 февраля стало известно, что Жириновский, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. СМИ РФ писали, что у него серьезно поражены легкие и "никто гарантий не дает". Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.
25 марта о смерти 75-летнего Жириновского в московской клинике сообщал в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Но позже он удалил свой пост, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг эту информацию.
6 апреля Володин сообщил, что Жириновский умер "после тяжелой и продолжительной болезни".
На похоронах Жириновского, как утверждают российские СМИ, присутствовал глава Кремля Владимир Путин.