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Гордон: Смерть Жириновского – предвестник распада России

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О смерти Жириновского стало известно 6 апреля
О смерти Жириновского стало известно 6 апреля
Фото: ldpr.ru

Смерть лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского символизирует начало распада РФ. Об этом основатель издания "ГОРДОН", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил 7 апреля в интервью YouTube-каналу "Популярная политика".

"Я Владимира Жириновского неплохо знал, я с ним делал два интервью. Одно из них так и не вышло, потому что Владимир Вольфович наговорил там столько имперской шовинистической херни, что я не выпустил это интервью в свет. Он его выпустил в свет. [...] Смерть Жириновского очень символична", – сказал он.

Журналист напомнил, что Советский Союз распался в 1991 году.

"А накануне в течение трех лет умерли три старца, которые держали как бы эту огромную страну – [экс-глава МИД СССР Вячеслав] Молотов, [экс-глава Совета министров СССР Георгий] Маленков и [экс-генсек Компартии Украинской СССР Лазарь] Каганович. Они олицетворяли этот СССР со сталинских времен. И вот когда они в очень почтенном возрасте, за 90 лет, все умерли, распался и Советский Союз. Я считаю, что смерть Жириновского – предвестник распада России", – заявил Гордон.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

9 февраля стало известно, что Жириновский, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. СМИ РФ писали, что у него серьезно поражены легкие и "никто гарантий не дает". Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.

25 марта о смерти 75-летнего Жириновского в московской клинике сообщал в Telegram сенатор Александр Пронюшкин. Но позже он удалил свой пост, а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг эту информацию.

6 апреля Володин сообщил, что Жириновский умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

На похоронах Жириновского, как утверждают российские СМИ, присутствовал глава Кремля Владимир Путин.

Теги: Россия, Владимир Жириновский, Дмитрий Гордон, СССР, смерть, ЛДПР, похороны, политика, журналисты
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