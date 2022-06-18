Роднянский: Шойгу потребовал исключить меня и Зеленского из "культурной повестки" РФ. На следующий день позвонил товарищ: "Старик, тебе пора уезжать"

Роднянский: Мы с женой с двумя чемоданами после 20 лет жизни в большом семейном огромном доме собрались и поехали Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

Последние 20 лет Роднянский жил в России, где занимался кинопроизводством. Он находился в этой стране, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. По словам Роднянского, после вторжения российских войск оставаться в РФ стало невозможно.

"Оставаться в этих обстоятельствах, жить, делать вид, что я занимаюсь чем-то дико важным, было невозможно. 24 февраля перейденными оказались все границы, все мыслимые нормы, возможности каким-то образом приноровиться", – сказал продюсер.

При этом он подчеркнул, что у него нет "такого внутреннего отрицания всего российского". Роднянский рассказал, что в РФ живет огромное количество людей, которых он уважает.

"Мне повезло в жизни со многими работать... И я всегда полагал, что эта тонкая прослойка интеллигентных, образованных и очень одаренных людей все же удержит страну от катастрофы. Не удержала. И 24 февраля это оказалось совершенно очевидным", – отметил продюсер.

Роднянский осудил войну в первый день, 24 февраля, написав в Instagram: "Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут… Нет войне". После этого продюсер практически каждый день размещал в соцсети посты (и продолжает размещать), в которых рассказывает о войне в Украине и развенчивает российскую пропаганду.

"Я выступил сначала в России... Как-то у меня даже не было и секунды сомнения. У меня спрашивали: "Когда ты принял решение?" Да я его и не принимал. Было ясно с самого начала, что это неприемлемо. Это чудовищно. Я начал выступать, и где-то дня через четыре опубликовали это письмо [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, в котором он потребовал, объединив меня с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, вычеркнуть нас – странная формулировка, непонятная – из "культурной повестки" России. На следующий день мне позвонил мой близкий товарищ и сказал: "Ну старик, тебе пора. Тебе пора уезжать", – вспомнил Роднянский.

После этого, по его словам, он и члены его семьи решили уехать.

"Мы с женой с двумя чемоданами после 20 лет жизни в большом семейном огромном доме – ну это главный дом, который мы построили в своей жизни, – собрались и поехали", – рассказал продюсер.

СМИ опубликовали письмо Шойгу, которое упомянул Роднянский, 17 марта. Оно было адресовано министерству культуры РФ. "Популяризация указанных лиц [Зеленского и Роднянского] в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и минобороны", – говорилось в письме.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube