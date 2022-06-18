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Роднянский: Шойгу потребовал исключить меня и Зеленского из "культурной повестки" РФ. На следующий день позвонил товарищ: "Старик, тебе пора уезжать"

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Роднянский: Мы с женой с двумя чемоданами после 20 лет жизни в большом семейном огромном доме собрались и поехали
Роднянский: Мы с женой с двумя чемоданами после 20 лет жизни в большом семейном огромном доме собрались и поехали
Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

Украинско-российский продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что решение покинуть Россию принял после совета близкого друга.

Последние 20 лет Роднянский жил в России, где занимался кинопроизводством. Он находился в этой стране, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. По словам Роднянского, после вторжения российских войск оставаться в РФ стало невозможно. 

"Оставаться в этих обстоятельствах, жить, делать вид, что я занимаюсь чем-то дико важным, было невозможно. 24 февраля перейденными оказались все границы, все мыслимые нормы, возможности каким-то образом приноровиться", – сказал продюсер.

При этом он подчеркнул, что у него нет "такого внутреннего отрицания всего российского". Роднянский рассказал, что в РФ живет огромное количество людей, которых он уважает. 

"Мне повезло в жизни со многими работать... И я всегда полагал, что эта тонкая прослойка интеллигентных, образованных и очень одаренных людей все же удержит страну от катастрофы. Не удержала. И 24 февраля это оказалось совершенно очевидным", – отметил продюсер. 

Роднянский осудил войну в первый день, 24 февраля, написав в Instagram: "Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут… Нет войне". После этого продюсер практически каждый день размещал в соцсети посты (и продолжает размещать), в которых рассказывает о войне в Украине и развенчивает российскую пропаганду. 

"Я выступил сначала в России... Как-то у меня даже не было и секунды сомнения. У меня спрашивали: "Когда ты принял решение?" Да я его и не принимал. Было ясно с самого начала, что это неприемлемо. Это чудовищно. Я начал выступать, и где-то дня через четыре опубликовали это письмо [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, в котором он потребовал, объединив меня с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, вычеркнуть нас – странная формулировка, непонятная  из "культурной повестки" России. На следующий день мне позвонил мой близкий товарищ и сказал: "Ну старик, тебе пора. Тебе пора уезжать", – вспомнил Роднянский. 

После этого, по его словам, он и члены его семьи решили уехать. 

"Мы с женой с двумя чемоданами после 20 лет жизни в большом семейном огромном доме  ну это главный дом, который мы построили в своей жизни, – собрались и поехали", – рассказал продюсер. 

СМИ опубликовали письмо Шойгу, которое упомянул Роднянский, 17 марта. Оно было адресовано министерству культуры РФ. "Популяризация указанных лиц [Зеленского и Роднянского] в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и минобороны", – говорилось в письме. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов. 

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, культура, Александр Роднянский, российская агрессия, война России против Украины
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