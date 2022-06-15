ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин, война, депортация из России, распад империи, Певцов, Машков, Дюжев. Интервью Гордона с Роднянским. Трансляция

 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинско-российским продюсером и режиссером Александром Роднянским.

Главной темой интервью стало нападения РФ на Украину. В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном Роднянский говорил, ожидал ли он, что президент РФ Владимир Путин направит в Украину войска, о своем украинским паспорте и нежелании получать российский, о том, как покидал Россию с двумя чемоданами, о комплексах Путина, о распаде России, о российских артистах, поддержавших войну, в частности о Дмитрии Певцове, Владимире Машкове и Дмитрии Дюжеве, а также о будущем Украины. 

"Вы не понимаете как страшно, когда тебе хочется говорить, но ты не можешь. Я получил способность говорить, и это того стоило", – сказал продюсер. 

Роднянский родился в 1961 году в Киеве в семье кинематографистов. Окончил факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания вуза работал кинорежиссером на студии "Киевнаучфильм", снимал документальные фильмы об экологии и политике.

С 1990-го по 1994 год жил в Германии, работал продюсером и режиссером на немецком телеканале ZDF. Затем вернулся в Украину и вместе с братом основал телеканал "1+1". В 2002 году Роднянский покинул пост генерального директора канала, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в Россию и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов. 

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

После нападения РФ в Украину Роднянский покинул Россию. Он в первый же день осудил вторжение, сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 300 тыс. подписчиков. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Александр Роднянский, Дмитрий Дюжев, война России против Украины, Дмитрий Певцов, Владимир Машков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины G
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля G
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 